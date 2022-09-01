Никита Михалков прокомментировал смерть Михаила Горбачева: "Трагичная судьба"

Никита Михалков прокомментировал смерть Михаила Горбачева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Никита Михалков прокомментировал смерть Михаила Горбачева. Первого президента СССР даже после ухода с поста главы государства обвиняли в распаде страны. Режиссер объяснил причину такого отношения к политику.

Никита Михалков выразил соболезнования в связи со смертью политика и назвал его судьбу трагической.

- Я думаю, проблема Горбачева в том, что это разный менталитет человека управляющего краем и человека руководящего огромной страной, - рассуждает режиссер.

Он отметил, что в свое время Михаил Горбачев поступил неосмотрительно, поверив Западу на слово, что НАТО не приблизится к нашим границам.

- Не взяв ни одной бумаги по этому поводу. Мы сегодня хлебаем результат вот этого, — сказал Михалков Пятому каналу.

Режиссер отметил, что у единственного президента СССР «трагичная судьба».

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с ФАН рассказал, чем Горбачев выгодно отличался от своих предшественников.

- Он получил популярность, потому что был молодым по сравнению с Брежневым, близким к народу, с каждым разговаривал, выходил на улицы к людям, - отметил депутат.

Эксперты развали пять фатальных просчетов Михаила Горбачева в политике, сообщает Свободная пресса.