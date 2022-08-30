Названа причина смерти Михаила Горбачева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

30 августа умер первый президент СССР Михаил Горбачев. Он скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Причиной смерти Михаила Горбачева стала продолжительная болезнь.

- Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев, - сообщили в ЦКБ.

В июне 2022 года сообщалось, что в Горбачев-Фонде отказались прокомментировать информацию о состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По словам главы пресс-службы Фонда Павла Палажченко, медицинскую информацию Фонд никогда не комментирует, поскольку с уважением относиться к неприкосновенности частного лица.

Напомним, Михаилу Горбачеву был 91 год. Осенью 2021 года бывший лидер СССР был в больнице на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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