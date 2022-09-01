Финская таможня ежедневно конфискует евро у россиян из-за санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии таможенная служба практически ежедневно конфискует евро у пересекающих границу россиян. Об этом сообщает телекомпания Yle со ссылкой на главного инспектора ведомства Яркко Кескинена.

- Ввоз официальной валюты ЕС в Россию запрещен санкционным регламентом, - пояснил инспектор.

Кескинен также добавил, что финская таможня не ведет точной статистики изымаемых сумм у граждан РФ, но конфискация евро у россиян происходит "почти каждый день". При этом чиновник осудил попытки незаконного провоза денег и назвал их преступлением.

Российским туристам официально запретили вывозить евро через финскую границу. В департаменте таможенного контроля Финляндии заявили, что это связанно с санкционными ограничениями Европейского союза в отношении России, а ввозить европейскую валюту нельзя ни в каком виде и ни в каком количестве.