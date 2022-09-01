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Общество31 августа 2022 22:23

Психолог Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу как на «каторгу на 11 лет»

Специалист заявила, что такой подход создает неправильный психологический фон для ребенка
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Психолог Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу как на «каторгу на 11 лет»

Психолог Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу как на «каторгу на 11 лет»

Фото: Shutterstock

Психолог Наталья Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу как на «каторгу на 11 лет».

«Первоклашка еще не понимает, что такое школа, радуется новому портфелю и форме. А негативное отношение на самом деле к процессу обучения формирует семья. Небольшой процент учеников воспринимает начало учебного года радостно и с желанием. Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что "эта каторга на 11 лет", а потом удивляются, почему ребенок не желает учиться дальше и искать работу», — пояснила она в беседе с изданием Lenta.ru

Специалист заявила, что такой подход создает неправильный психологический фон для ребенка и он начинает отторгать обучение в школе.

«Чтобы этого не происходило, нужно с первых дней школьной жизни пояснять, что это важный этап», — резюмировала психолог.

Напомним, в 1935 году за 1 сентября официально закрепили начало учебного года. Но сам праздник - День знаний был утвержден указом президиума Верховного совета СССР только в 1984 году. С тех пор во всех школах Советского Союза 1 сентября проводились торжественные линейки в честь первоклассников. Сейчас День знаний отмечают в России, Армении, Белорусии, Казахстане, Молдове, Туркменистане и Украине, рассказывает РИАМО.

В этом году в школы пойдут 17,5 миллиона учеников, на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Накануне Дня знаний министр просвещения Сергей Кравцов провел традиционное общероссийское родительское собрание, на котором рассказал, как изменится школьная жизнь с 1 сентября. А изменений немало. "Комсомольская правда" собрала главные тезисы, которые прозвучали на Всероссийском родительском собрании в преддверии 1 сентября.