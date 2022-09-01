Психолог Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу как на «каторгу на 11 лет» Фото: Shutterstock

Психолог Наталья Малышева порекомендовала не настраивать ребенка на школу как на «каторгу на 11 лет».

«Первоклашка еще не понимает, что такое школа, радуется новому портфелю и форме. А негативное отношение на самом деле к процессу обучения формирует семья. Небольшой процент учеников воспринимает начало учебного года радостно и с желанием. Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что "эта каторга на 11 лет", а потом удивляются, почему ребенок не желает учиться дальше и искать работу», — пояснила она в беседе с изданием Lenta.ru

Специалист заявила, что такой подход создает неправильный психологический фон для ребенка и он начинает отторгать обучение в школе.

«Чтобы этого не происходило, нужно с первых дней школьной жизни пояснять, что это важный этап», — резюмировала психолог.

Напомним, в 1935 году за 1 сентября официально закрепили начало учебного года. Но сам праздник - День знаний был утвержден указом президиума Верховного совета СССР только в 1984 году. С тех пор во всех школах Советского Союза 1 сентября проводились торжественные линейки в честь первоклассников. Сейчас День знаний отмечают в России, Армении, Белорусии, Казахстане, Молдове, Туркменистане и Украине, рассказывает РИАМО.

В этом году в школы пойдут 17,5 миллиона учеников, на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Накануне Дня знаний министр просвещения Сергей Кравцов провел традиционное общероссийское родительское собрание, на котором рассказал, как изменится школьная жизнь с 1 сентября. А изменений немало. "Комсомольская правда" собрала главные тезисы, которые прозвучали на Всероссийском родительском собрании в преддверии 1 сентября.