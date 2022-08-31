Запрет мобильных телефонов на уроках и никакого дистанта: Что сказал Сергей Кравцов на Всероссийском родительском собрании

С этого года на уроках нельзя использовать мобильные телефоны, чтобы они не отвлекали учеников. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в школы пойдут 17,5 миллиона учеников, на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Накануне Дня знаний министр просвещения Сергей Кравцов провел традиционное общероссийское родительское собрание, на котором рассказал, как изменится школьная жизнь с 1 сентября. А изменений немало.

Никакой дистанционки и электронных учебников

Никакой дистанционки в школах - отрезал Сергей Кравцов с самого начала собрания:

- Дистанционный формат - это вынужденная мера. Как только ситуация улучшилась, школы перешли в очный режим. Никакого дистанционного обучения у нас в планах нет. Линейки 1 сентября во всех школах тоже пройдут очно.

Электронные учебники и тетради, по словам министра, дополняют обычные, но никак не заменяют их.

- Обычный учебник, ручка, тетрадь — все, как было у нас в школе, - заключил Кравцов.

Запрет мобильных телефонов

С этого года на уроках нельзя использовать мобильные телефоны, чтобы они не отвлекали учеников. Ограничение касается только уроков, то есть приносить гаджеты в школу, звонить и пользоваться ими на переменах - можно.

Запрет телефонов - это требование новых Санпинов. Согласно им, мобильники нельзя использовать как средство обучения: посмотреть какой-нибудь видеоматериал, найти информацию и так далее. Для этого учитель может использовать компьютер, электронную доску планшет - все, что угодно, но не личные телефоны учеников.

Профориентация

Сергей Кравцов напомнил, что сейчас идет большой проект “Билет в будущее”, который помогает школьниками определиться с профессией или хотя бы выявить склонность к той или иной отрасли. Что касается профильных классов, то в этом году в школах также появятся судо- и авиастроительные профили.

История с первого класса

С этого года ученики будут учить историю уже с первого класса. Но отдельных уроков по этому предмету не появится. В начальной школе исторические темы будут изучать на уроках русского языка, окружающего мира и других. Так что дополнительных занятий и увеличения нагрузки можно не бояться.

А в 10-11 классах появится новый курс “Россия моя история”. Он - в рамках тех часов, которые отведены на историю, то есть тоже без дополнительной нагрузки.

Домашнее задание

Министр просвещения напомнил, что в первом классе на домашнее задание должно уходить не более часа. В 10, 11 классах - не более трех с половиной часов. Плюс - если ребенок дополнительно занимается рисованием, спортом или музыкой, то его результаты могут зачесть в качестве промежуточной аттестации.

Сборы на ремонт в школах

Как ни странно, такая практика ещё сохраняется во многих школах.

- Сборов никаких не должно быть - это уголовное дело. Нужно обязательно сообщать об этом в правоохранительные органы. Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов, - отметил министр.

Всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы (так называемые ВПРы) - еще одна боль школьников и их родителей. Многие ждут их отмены или хотя бы уменьшения.

- ВПРы позволяют сделать определенный срез - как в этом году школа подготовила ребенка. Они проводятся раз в год по расписанию. Но на местах часто делают дубль этих работ, которые называются директорская контрольная работа, контрольная работа управления образования, региональная контрольная и так далее. Так вот - не нужно плодить сущности. Нет необходимости проводить шесть контрольных работ, чтобы понять, что какая-то тема по математике не усвоена, - объяснила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.