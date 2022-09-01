В Суэцком канале приостановлена навигация из-за севшего на мель судна Фото: REUTERS

В Суэцком канале на некоторое время приостановлена навигация из-за севшего на мель судна. Об этом сообщает 1 сентября агентство Reuters.

Отмечается, что севший на мель танкер Affinity V следовал под флагом Сингапура.

Спустя некоторое время навигацию в Суэцком канале удалось восстановлена после того, как танкер был снят с мели. Однако пока местные власти не подтвердили агентству информацию о происшествии.

В прошлом году сайт KP.RU писал, что 23 марта следовавший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз "Ever Given" сел на мель при прохождении Суэцкого канала и перегородил одну из основных транспортных водных артерий в мире. В момент аварии в районе канала разыгралась песчаная буря с мощным метром порядка 40-метров в секунду. В таких непростых условиях огромное судно потеряло управление, пошло "юзом" и село на мель.