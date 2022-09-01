Пользователей Twitter возмутил план главы МИД Германии Бербок по отношениям с Россией Фото: REUTERS

Пользователей Twitter выразили недовольство после того, главы МИД Германии Анналена Бербок сообщила о плане по "выстраиванию отношений ЕС с Москвой".

Многие комментаторы пришли в недоумение от подобной инициативы чиновницы, назвав ее недальновидной и напрочь лишенной дипломатии.

Пользователи соцсети отмечали, что руководителю ведомства стоит признаться в том, кто это придумал на самом деле.

- Придумали и сформулировали самостоятельно? Давайте честно, кто это написал? Кто за вами стоит, и чьи мысли вы озвучиваете? - задался вопросом один из комментаторов. тем временем, другие пользователи просто сочли ее заявление ужасным.

Ранее издание Die Welt сообщало, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предложила новый план выстраивания будущих отношений Европейского союза с Россией, который состоит из четырех пунктов. Опубликованный в СМИ документ предусматривает укрепление нацобороны, поддержку союзников, помощь Киеву и работу с "российским гражданским обществом".