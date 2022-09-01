Foreign Affairs: Появление войск НАТО на Украине приведет к началу ядерной войны Фото: REUTERS

Появление военнослужащих НАТО на Украине может спровоцировать начало ядерной войны, пишет журнал Foreign Affairs.

В публикации отмечается, что пока Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и альянсом.

- Появление войск НАТО ... вблизи Украины - это совсем другое дело. Такие действия могут подтолкнуть российскую сторону к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту, - сообщается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада. Путин подчеркнул, что в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, так как устные обязательства Запада не были соблюдены.