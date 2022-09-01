Экс-президент Украины Ющенко заявил, что лидеры ЕС убеждали Зеленского начать переговоры с Россией

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Лидеры стран Европейского союза убеждали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры по мирному договору с Россией, но тот ответил отказом на все уговоры. Соответствующее заявление сделал бывший глава Незалежной Виктор Ющенко. Его слова приводит "Украинская правда".

"Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол, потом разберемся", - заявил политик.

Звучали публичные призывы и от известных западных государственных деятелей, которые сейчас находятся в отставке. В частности, о необходимости возобновления переговоров говорили экс-канцлер Германии Герхард Шредер и бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, напомнил Ющенко.

По его словам, если Зеленский не прислушался ко всем этим советам, то крайне маловероятно, что под его руководством Киев согласится на дипломатическое урегулирование ситуации.

Как ранее писал сайт KP.RU, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России и Украины в случае возобновления будут проходить на совершенно других условиях, в отличие от стамбульских переговоров. По его словам, в этом направлении никакой заинтересованности со стороны Киева и западных государств не просматривается.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва не отказывается от переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Подготовка должна заключаться в разработке соответствующего документа, который финализируют на высшем уровне.