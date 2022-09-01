Три человека погибли при обстреле Энергодара украинскими военными

Украинские боевики обстреливают Энергодар, где расположена Запорожская АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с раннего утра начали обстреливать Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 1 сентября 2022 года.

По словам корреспондента агентства, зафиксировано минимум два прилета снарядов в жилые дома. При этом обстрел продолжается.

Информацию подтвердили и власти Энергодара. Они призвали местных жителей не покидать укрытия.

"Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара", - говорится в телеграм-канале городской администрации.

По данным местных властей, в результате обстрела погибли не меньше трех мирных жителей, еще один человек пострадал.

Из-за попаданий снарядов в детских садах №14 и №15 зафиксированы пожары. Также повреждены приемный покой медико-санитарной части, дом культуры "Современник" и жилой дом №8 на улице Воинов-Интернационалистов.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские военные обстреляли Энергодар во вторник, 30 августа. Обстрел велся по прибрежной линии города, недалеко от места расположения Запорожской атомной электростанции. Артиллерийские удары наносились со стороны ВСУ в течение двух часов.