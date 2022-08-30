Власти Энергодара: ВСУ за два часа нанесли 17 ударов рядом с ЗАЭС

Администрация Энергодара рассказал об обстреле города со стороны ВСУ в районе ЗАЭС. Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар во вторник 30 августа. Об этом городские власти сообщили в своем Telegram-канале.

Сообщается, что обстрел велся по прибрежной линии города, недалеко от места расположения Запорожской атомной электростанции. Артиллерийские удары наносились со стороны ВСУ в течение двух часов, уточнили в ВГА Энергодара.

«С 19.00 до 21.00 по прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов калибра 155-мм, выпущенных с противоположной стороны Днепра», - сказано в сообщении.

В администрации отметили, что по предварительным данным националистические формирования ВСУ вели обстрел из американских гаубиц М777.

Напомним, ожидается, что на Запорожскую АЭС в среду 31 августа прибудет миссия Международного агентства по атомной энергии в составе 14 человек.

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