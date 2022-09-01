США помогают Украине в подготовке контрнаступления Фото: REUTERS

Вашингтон участвует в подготовке контрнаступления Киева, в том числе взаимодействует в планировании операций. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.

Как сообщает издание, Соединенные Штаты посоветовали Украине ограничить операцию по целям и географии для того, чтобы не столкнуться с «застреванием» одновременно на нескольких фронтах. Источника телеканала заявляют, что изначально Киев планировал широкое контрнаступление, но его решили сузить до района Херсонской области.

По данным издания, США принимали участие в военных играх с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такие аналитические учения были призваны помочь украинским военным понять, как можно добиться успеха при разных развитиях ситуации.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, Вашингтон и Киев ведут регулярный диалог между своими военными, отметив, что США представляют данные, чтобы «помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются».

Напомним, днем ранее, 31 августа, Министерство иностранных дел РФ заявило о провале новой попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском, а также других направлениях на юге Украины.