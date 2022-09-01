В Финляндии назвали причины уменьшения поставок оружия Украине

Планы Запада по Украине полностью провалились, уверен эксперт Фото: REUTERS

Западные страны уменьшили поставки вооружения Киеву из-за отсутствия результатов и краха их планов на Украине. Соответствующее мнение выразил финский политолог Йохан Бекман. Его слова приводит издание "Украина.ру".

"Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине, - уточнил Бекман. - Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет".

По его словам, еще одной причиной такого решения стало использование киевским режимом западного оружия для обстрелов мирных жителей городов, в том числе в Донбассе. Такими действиями Киев делает США и их союзников соучастниками военных преступлений, аргументировал эксперт.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель министра обороны Соединенных Штатов Колин Кол выразил мнение, что Украина получила достаточно реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По его словам, США передали Украине 16 подобных РСЗО. Еще три идентичные системы M270 от были переданы Великобританией, три готовится направить Киеву Германия.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские инструкторы фактически исполняют роль наводчиков для Вооруженных сил Украины. Так она прокомментировала заявление украинского генерала о том, что разведка США отклоняет цели для атак HIMARS, если считают их неуместным.