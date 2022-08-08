Пентагон заявил, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

Украина получила достаточно РСЗО HIMARS, считают США Фото: REUTERS

Соединенные Штаты считают, что Украина получила достаточно реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, заявил заместитель министра обороны США Колин Кол на пресс-конференции.

«У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок управляемых реактивных снарядов», – сказал замглавы Пентагона.

Как сообщил Кол, США передали Украине 16 РСЗО HIMARS. Еще три идентичные системы M270 от были переданы Великобританией, три готовится направить Киеву Германия, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере миллиарда долларов. В нем, кроме прочего, значатся боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Напомним, на прошлой неделе российские военные уничтожили реактивные системы залпового огня HIMARS и «Ольха»в Харьковской области.