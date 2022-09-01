Десант ВСУ высадился в районе Энергодара

Украинский десант высадился рядом с Энергодаром и попал под огонь авиации Фото: Кадр видео

Глава Энергодара Александр Волга сообщил, что рядом с городом высадился украинский десант. Об этом сообщает телеграм-канал местных властей.

По словам главы городской администрации, по позициям противника наносит удары авиация.

"На данный момент боевики ВСУ обездвижены в районе дачного поселка, - уточнил Волга. - Противнику наносится огневое поражение. В ближайшее время операция завершится".

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что эти действия Вооруженных сил Украины призваны помешать визиту Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Как ранее писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ прибыла в украинский город Запорожье. По данным издания, конвой, который состоит из 19 машин, по меньшей мере десять из которых со знаком «ООН», въехали в Запорожье в 14.00 по московскому времени.