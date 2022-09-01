Власти Запорожья заявили об отключении пятого энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на фоне обстрелов Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг, 1 сентября, сработала аварийная защита Запорожской атомной электростанции (АЭС), пятый энергоблок которой в итоге отключился.

«Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания», - говорится в заявлении главы ВГА.

По его словам, главной целью украинского десанта около города Энергодар был захват Запорожской АЭС. Рогов отметил, что десант ВСУ начал высаживать в городе через полчаса после начала массированного обстрела Энергодара, заявив, что украинские войска бьют с применением гаубиц М777.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что украинские воска при помощи диверсионных групп предприняли попытку захвата Запорожской АЭС. В ведомстве заявили, что ВСУ на семи лодках высадились у побережья Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее электростанции.