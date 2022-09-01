Запорожские власти заявили об уничтожении украинского десанта, высадившегося рядом с ЗАЭС Фото: REUTERS

В военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области заявили, что украинский десант, высадившийся рядом с Запорожской атомной электростанции (АЭС), уничтожен.

«Десант уничтожен», - заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Напомним, сегодня, 1 сентября, Министерство обороны РФ заявило, что украинские войска при помощи диверсионных групп предприняли попытку захвата Запорожской АЭС. В российском военном ведомстве заявили, что ВСУ на семи лодках высадились у побережья Каховского водохранилища, который расположен в трех километрах северо-восточнее электростанции.

В министерстве также заявили, что украинская армия начала артиллерийский обстрел места предполагаемой встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.