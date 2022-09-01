Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Участники миссии МАГАТЭ. Фото: twitter.com/rafaelmgrossi

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в четверг, 1 сентября 2022 года, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти на штурм атомной электростанции.

В делегацию вошли 14 экспертов, включая гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны. В частности, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ заявило, что украинские военные утром 1 сентября на семи лодках высадились у побережья Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС, предприняв попытку захвата электростанции.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Запорожской АЭС с нетерпением ждут делегацию МАГАТЭ. В то же время власти Запорожской области допускают провокации со стороны Украины с целью срыва этого мероприятия.