Украинский врач сообщил об огромном числе раненных военных при попытке наступления ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины при попытке контрнаступления потеряли огромное число раненными, сообщил глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины.

В беседе с газетой The Wall Street Journal специалист рассказал, что украинские военные предупреждали его о планируемом наступлении ВСУ. Когда «начали привозить большое количество раненых», то ему стало их жалко, и он начал задумываться, «а стоило ли это делать такой ценой», вспоминает врач.

По словам специалиста, он «проводит несколько ночей в своем кабинете, так как более половины его персонала перестали выходить на работу». Врач также признался, что из-за большого количества раненных солдат он находился на грани срыва.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России заявило о срыве наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. В ходе боев уничтожены танки, боевые машины пехоты и другая техника, отметили в ведомстве.