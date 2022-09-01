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Политика1 сентября 2022 12:23

Украинский врач сообщил об огромном числе раненных военных при попытке наступления ВСУ

WSJ: Украинский врач сообщил об огромном числе раненных военных при попытке наступления ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинский врач сообщил об огромном числе раненных военных при попытке наступления ВСУ

Украинский врач сообщил об огромном числе раненных военных при попытке наступления ВСУ

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины при попытке контрнаступления потеряли огромное число раненными, сообщил глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины.

В беседе с газетой The Wall Street Journal специалист рассказал, что украинские военные предупреждали его о планируемом наступлении ВСУ. Когда «начали привозить большое количество раненых», то ему стало их жалко, и он начал задумываться, «а стоило ли это делать такой ценой», вспоминает врач.

По словам специалиста, он «проводит несколько ночей в своем кабинете, так как более половины его персонала перестали выходить на работу». Врач также признался, что из-за большого количества раненных солдат он находился на грани срыва.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России заявило о срыве наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. В ходе боев уничтожены танки, боевые машины пехоты и другая техника, отметили в ведомстве.