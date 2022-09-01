Путин обсудил с Токаевым развитие российско-казахстанских отношений Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговора с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили развитие отношений между двумя странами и послание президента Казахстана народу своей страны.

«Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 1 сентября, Токаев выступил с инициативой провести внеочередные выборы президента Казахстана осенью 2022 года. Для снижения рисков монополизации власти казахстанский лидер также предложил ограничить президентство одним семилетним сроком. По его оценке, такая форма правления «укрепит политическую стабильность» и «устойчивость казахстанской модели общественного устройства».