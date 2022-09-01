Это вам не корона: большинство россиян не верит во всемирную эпидемию обезьяньей оспы

По данным опроса фонда "Общественное мнение” 75% россиян знают или слышали о вирусе “обезьянья оспа”. Фото: REUTERS

По данным опроса фонда "Общественное мнение” 75% россиян “знают или слышали” о вирусе “обезьянья оспа”. Из них 57% считают, что оспа не вызовет эпидемию такого же масштаба, как коронавирус. А те, кто никогда “не слышали и не знали” о вирусе (29%), все равно уверены, что угрозы нет. Об этом говорится в опубликованном опросе на сайте ФОМ.

В ответ на вопрос: “Почему вам кажется, что оспа обезьян НЕ может вызвать всемирную эпидемию такого же масштаба, как эпидемия коронавируса?” - мнения распределились следующим образом: “Это не опасная, менее заразная болезнь, чем коронавирус” (7%), “У врачей есть опыт борьбы с эпидемиями” (4%), “Людям делались прививки от оспы” (4%) и “Это болезнь гомосексуалистов” (3%).

При этом 23% знающих о болезни убеждены в том, что все же грядет эпидемия мирового масштаба. Самые распространенные аргументы сторонников этой версии: «люди контактируют, границы открыты», «никто не застрахован», «это опять пошла борьба за уменьшение населения на планете» - пишут на сайте фонда.

В целом более половины россиян (63%) не испытывают тревогу по поводу распространения оспы, а 71% осведомленных уверены, что случаи заражения не станут массовыми в России.

Опрос ФОМ проведен 19-21 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства.

Обезьянья оспа (или monkeypox) – это инфекционное вирусное заболевание, которое сопровождается высыпаниями на теле, лихорадкой и интоксикацией. О том, что это за болезнь можно узнать подробнее в материале KP.RU.