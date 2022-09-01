Минобороны России считает, что Украина готовила захват Запорожской АЭС в день приезда миссии МАГАТЭ Фото: REUTERS

Власти Украины заблаговременно готовили захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в день приезда миссии Международного агентства по атомной энергетике, считает Министерство обороны России.

«С завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Рафаэля Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его «внеплановая» встреча с Зеленским. В случае успеха операции киевского режима по захвату станции глава МАГАТЭ и эксперты миссии стали бы «живым щитом» украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как считают в Минобороны, роль миссии МАГАТЭ в этом случае была бы сведена к фиксации нового статус-кво, при котором ЗАЭС перешла бы под полный контроль Киева. При этом Запад разогнал бы новую заявлений с призывами к России обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг станции, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной ВСУ, заявили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что провокация украинских войск была сорвана подразделениями российских военных. Позиция команды МАГАТЭ и его гендиректора, выехавших на ЗАЭС несмотря на обстрелы ВСУ, заслуживает уважения, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.