Россия запросила заседание Совбеза ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: Shutterstock

Россия запросила заседание Совета безопасности Организации объединенных наций в связи с обстрелами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил заместитель председателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН», – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил дипломат, российская сторона предлагает заслушать генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, команда которого в эти дни находится с миссией на ЗАЭС. Кроме того, Москва ожидает участия в заседании Совбеза ООН ее гендиректора Антониу Гутерреша.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.