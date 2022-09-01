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Политика1 сентября 2022 16:25

Россия запросила заседание Совбеза ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Предложение связано с попыткой Киева сорвать визит на станцию инспекторов агентства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия запросила заседание Совбеза ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Россия запросила заседание Совбеза ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: Shutterstock

Россия запросила заседание Совета безопасности Организации объединенных наций в связи с обстрелами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил заместитель председателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН», – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил дипломат, российская сторона предлагает заслушать генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, команда которого в эти дни находится с миссией на ЗАЭС. Кроме того, Москва ожидает участия в заседании Совбеза ООН ее гендиректора Антониу Гутерреша.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.