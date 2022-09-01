Движение по Босфору заблокировано из-за севшего на мель грузового судна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузовое судно Lady Zehma село на мель в Босфорском проливе, движение для судов закрыто, сообщает береговая охрана Турции.

«Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля по пути с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено», – сказано в сообщении службы в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, в феврале этого года движение через Босфорский пролив было временно приостановлено из-за поломки судна с углем, которое направлялось под флагом Либерии из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак.

Напомним, до этого в Босфорском проливе приостановили движение после поломки сухогруза Brave Night.