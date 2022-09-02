Застрявшее в Босфоре судно с украинским зерном сняли с мели Фото: REUTERS

В Босфоре сняли с мели сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с 3 тысячами тонн кукурузы.

Как отмечает телеканал NTV, несмотря на начало спасательной операции, сам пролив все еще остается закрытым для движения судов.

Специалисты изучили повреждения, которые получило судно и оценили перспективу его транспортировки в безопасное место с помощью буксиров. Корпус осмотрели и водолазы, чтобы наверняка исключить повреждения.

Днем ранее сообщалось, что грузовое судно Lady Zehma село на мель в Босфорском проливе, движение для судов было временно закрыто. Сразу несколько буксиров и катера были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну.

До этого сайт KP.RU писал, что в Суэцком канале на некоторое время была приостановлена навигация из-за севшего на мель танкера Affinity V, который следовал под флагом Сингапура.