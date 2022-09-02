Байден обвинил Трампа в экстремизме Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывший президент страны Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм.

- Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики, - заявил Байден в своем обращении к нации.

Политик также добавил, что не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а исключительно сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). Байден уверен, что из-за этого равенство и демократия Соединенных Штатов находятся под угрозой.

- Мы сделаем себе только хуже, если будем притворяться, что это не так ... MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в верховенство закона, отказываются признавать результаты выборов, - добавил президент.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР во Флориде провели обыск частной резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей бывшему американскому президенту Дональду Трампу. При этом экс-президент не стал уточнять, с чем именно были связаны обыски, как и то, что хотели найти сотрудники ФБР и изъяли ли они какие-то предметы. Однако он связал это с его возможным участием в выборах-2024.