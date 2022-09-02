Финский политолог Бекман назвал поставки оружия Киеву применением пятой статьи устава НАТО Фото: REUTERS

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западного оружия на Украину происходят в рамках применения пятой статьи устава НАТО. Об этом эксперт рассказал в беседе с "Украиной.ру".

- Поставка оружия странами НАТО на Украину - это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. ...западные государства и так действуют, как будто Украина - в НАТО, - объяснил Бекман.

Политолог также добавил, что такими действиями альянс сделал Украину оружием против России.

В том же интервью Бекман заявлял, что западные страны уменьшили поставки вооружения Киеву из-за отсутствия результатов и краха их планов на Украине. По его словам, еще одной причиной такого решения стало использование киевским режимом западного оружия для обстрелов мирных жителей городов, в том числе в Донбассе. Такими действиями Киев делает США и их союзников соучастниками военных преступлений, аргументировал эксперт.