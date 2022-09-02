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Политика2 сентября 2022 3:23

Финский политолог Бекман назвал поставки оружия Киеву применением пятой статьи устава НАТО

Он добавил, что такими действиями альянс сделал Украину оружием против России
София ГОНЧАРОВА
Финский политолог Бекман назвал поставки оружия Киеву применением пятой статьи устава НАТО

Финский политолог Бекман назвал поставки оружия Киеву применением пятой статьи устава НАТО

Фото: REUTERS

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западного оружия на Украину происходят в рамках применения пятой статьи устава НАТО. Об этом эксперт рассказал в беседе с "Украиной.ру".

- Поставка оружия странами НАТО на Украину - это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. ...западные государства и так действуют, как будто Украина - в НАТО, - объяснил Бекман.

Политолог также добавил, что такими действиями альянс сделал Украину оружием против России.

В том же интервью Бекман заявлял, что западные страны уменьшили поставки вооружения Киеву из-за отсутствия результатов и краха их планов на Украине. По его словам, еще одной причиной такого решения стало использование киевским режимом западного оружия для обстрелов мирных жителей городов, в том числе в Донбассе. Такими действиями Киев делает США и их союзников соучастниками военных преступлений, аргументировал эксперт.