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Звезды2 сентября 2022 5:18

Стало известно, кому Пугачева хочет "набить морду"

Продюсер Рудченко считает, что Пугачева хотела «набить морду» журналисту Михаилу Шахназарову
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Стало известно, кому Пугачева хочет "набить морду"

Стало известно, кому Пугачева хочет "набить морду"

Фото: Борис КУДРЯВОВ

У стен элитной подмосковной гимназии, где учатся двойняшки Лиза и Гарри, с самого утра 1 сентября дежурили толпы репортеров. Все ждали, приедет ли на линейку Алла Борисовна с детьми - и Примадонна не подвела. Журналисты спросили у звезды, что захотелось осуществить первым делом после возвращения на родину.

- Да много чего... Морду набить одному человеку.., -с широкой улыбкой ответила Примадонна.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил, о ком могла говорить 73-летняя артистка. Он напомнил, что о певице часто нелестно высказывался журналист Михаил Шахназаров.

"Насколько я знаю, музыкальное сообщество, продюсеры, критики старались очень аккуратно высказываться в адрес Пугачевой из-за уважения к ее таланту и творчеству — сколько лет она на нашей эстраде, сколько сделала в мировом масштабе для российского шоу-бизнеса... А вот некоторые журналисты, например Шахназаров, много себе позволяли и играли очень ярко на этой ситуации", — сказал он в беседе с NEWS.RU

Продюсер подчеркнул, что, находясь за границей, Пугачева старалась никак не комментировать высказывания в свой адрес.

Как писал сайт KP.RU, после громких заявлений артистки на школьной линейке этот вопрос недолго висел в воздухе. Оказалось, слова Примадонны адресованы телеведущему Владимиру Соловьеву, который накануне возмутился возвращением знаменитости на родину. Кто этот "счастливчик", звезда расшифровывать на камеры не стала, но позже прозрачно намекнула в своих соцсетях, опубликовав фото Владимира Соловьева.

- Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства, - коротко подписала артистка.