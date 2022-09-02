Стало известно, кому Пугачева хочет "набить морду" Фото: Борис КУДРЯВОВ

У стен элитной подмосковной гимназии, где учатся двойняшки Лиза и Гарри, с самого утра 1 сентября дежурили толпы репортеров. Все ждали, приедет ли на линейку Алла Борисовна с детьми - и Примадонна не подвела. Журналисты спросили у звезды, что захотелось осуществить первым делом после возвращения на родину.

- Да много чего... Морду набить одному человеку.., -с широкой улыбкой ответила Примадонна.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил, о ком могла говорить 73-летняя артистка. Он напомнил, что о певице часто нелестно высказывался журналист Михаил Шахназаров.

"Насколько я знаю, музыкальное сообщество, продюсеры, критики старались очень аккуратно высказываться в адрес Пугачевой из-за уважения к ее таланту и творчеству — сколько лет она на нашей эстраде, сколько сделала в мировом масштабе для российского шоу-бизнеса... А вот некоторые журналисты, например Шахназаров, много себе позволяли и играли очень ярко на этой ситуации", — сказал он в беседе с NEWS.RU

Продюсер подчеркнул, что, находясь за границей, Пугачева старалась никак не комментировать высказывания в свой адрес.

Как писал сайт KP.RU, после громких заявлений артистки на школьной линейке этот вопрос недолго висел в воздухе. Оказалось, слова Примадонны адресованы телеведущему Владимиру Соловьеву, который накануне возмутился возвращением знаменитости на родину. Кто этот "счастливчик", звезда расшифровывать на камеры не стала, но позже прозрачно намекнула в своих соцсетях, опубликовав фото Владимира Соловьева.

- Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства, - коротко подписала артистка.