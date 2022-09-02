Володин призвал европейских политиков запустить "Северный поток-2", чтобы не осложнять жизнь своих граждан

Вячеслав Володин выступил с жестким заявлением по поводу сертификации "Северного потока-2" странами ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетическая безопасность Европы без России невозможна, руководителям европейских государств необходимо отменить санкции и запустить "Северный поток - 2", иначе они еще больше осложнят жизнь своих граждан. С соответствующим заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Энергетическая безопасность Европы без России невозможна. Для глав европейских государств наступил момент истины", - подчеркнул Володин.

Он полагает, что у европейских политиков существует только два выхода из ситуации, "которую они сами себе создали". "Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток - 2". Второй. Оставить все как есть, что приведет к проблемам в экономике и еще больше осложнит жизнь гражданам", - написал председатель нижней палаты российского парламента в своем телеграм-канале.

Ранее в Германии начали проходить массовые уличные митинги, участники которых обращаются к властям страны с требованием как можно скорее сертифицировать и запустить газопровод "Северный поток-2".

По мнению участников протестных акций, руководство ФРГ долго сделать все для того, чтобы рядовые немцы не остались без газа предстоящей "суровой зимой".

Подобного мнения придерживается и немецкая оппозиция: она призывает руководство Германии в лице канцлера Олафа Шольца и членов его команды прекращать увязывать ситуацию на Украине и договоренности с РФ по поставкам топлива в ФРГ (представители оппозиционных сил Германии считают крайне недопустимой какую-либо политизацию "газового вопроса" и считают, что от подобных действий неразумных властей ФРГ сейчас страдают обычные люди).