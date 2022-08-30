Немцы вышли на улицу с требованиями запустить «Северный поток-2»

Немцы устроили уличную акцию, требуя запустить "Северный поток-2". Фото: REUTERS

Немецкие активисты устроили акцию около наземной станции вблизи Любмина с требованиями запустить трубопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Сообщается, что демонстранты развернули при въезде на объект транспарант с требованием запуска «Северного потока-2». Участники акции заявили, что трубопровод построен на их налоги, поэтому они имеют право требовать его запуска.

Участников акции разогнала полиция, уточняет издание.

Ранее президент России Владимир Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2».

Позже глава комитета Бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст заявил, что ничего плохого в использовании трубопровода «Северный поток – 2» он не видит, а обозреватель Николаус Блом попросил власти ФРГ запустить российский газопровод "Северный поток-2", поскольку отказ от него не приносит пользы Берлину.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер также призвал власти Германии рассмотреть запуск газопровода "Северный поток — 2", чтобы обеспечить население и немецкие компании голубым топливом.