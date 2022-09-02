Шведская компания Electrolux решила продать свой бизнес в России

Шведская компания Electrolux решила официально полностью свернуть свой российский бизнес Фото: REUTERS

Шведский производитель электротехники Electrolux решил продать свою дочернюю компанию в России. Согласно условиям сделки, она перешла российскому топ-менеджменту.

«Electrolux приостановила свою деятельность в России, когда началась спецоперация РФ на Украине. Теперь Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России. Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять технику продаваемой компании», — отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте европейской компании.

Уточняется, что последние несколько месяцев фирма рассматривала различные варианты своего ухода из РФ, в итоге выбор был сделан в пользу продажи российских активов местным менеджерам компании (таким образом Electrolux оставляет за собой возможность безболезненно вернуться в Россию через какое-то время).

AB Electrolux — шведская компания, один из ведущих мировых производителей бытовой и профессиональной техники. Ежегодно компания продает более 60 миллионов своих изделий потребителям из 150 стран. Штаб-квартира Electrolux расположена в Стокгольме.