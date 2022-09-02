Российские войска сбили два украинских Су-25 и один МиГ-29 под Херсоном Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России сбили в Херсонской области два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, сообщает Министерство обороны России.

«В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, Воздушно-космические, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск на Николаево-Криворожском направлении. За минувшие сутки российские военные уничтожили там 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих, рассказали в Минобороны. В результате боев в плен были взяты два человека.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе оссийские ВКС уничтожили два украинских самолета Су-25.