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В мире2 сентября 2022 12:42

Германия не планирует переговоров с Польшей по поводу репараций

Официальных требований о репарациях от Варшавы в Берлин не поступало
Авторы (2):
Владимир РОМАНЕНКО
Владимир РОМАНЕНКО
Новых переговоров о репарациях за ущерб от Второй мировой войны между Польшей и Германией не планируется.

Новых переговоров о репарациях за ущерб от Второй мировой войны между Польшей и Германией не планируется.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новых переговоров о репарациях за ущерб от Второй мировой войны между Польшей и Германией не планируется. Представитель правительства ФРГ подчеркнул на брифинге 2 сентября, что официальных требований от Варшавы к ним не поступало.

"По теме репараций никаких новых переговоров не планируется", - сказал представитель немецкой стороны.

"Вчера сообщение об этом было представлено общественности, никакого официального обращения в адрес правительства ФРГ с требованиями (о репарациях) до настоящего момента не поступало", - подчеркнул представитель Германии, отмечая, что для Берлина вопрос о репарациях закрыт, при этом моральная и политическая ответственность остается.

Ранее на сайте KP.RU писали, что 1 сентября лидер правящей партии Польши “Право и справедливость” Ярослав Качиньский во время чтения доклада заявил, что Варшава потребует от Берлина репарации в размере 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов).