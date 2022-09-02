Германия не планирует переговоров с Польшей по поводу репараций

Новых переговоров о репарациях за ущерб от Второй мировой войны между Польшей и Германией не планируется. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новых переговоров о репарациях за ущерб от Второй мировой войны между Польшей и Германией не планируется. Представитель правительства ФРГ подчеркнул на брифинге 2 сентября, что официальных требований от Варшавы к ним не поступало.

"По теме репараций никаких новых переговоров не планируется", - сказал представитель немецкой стороны.

"Вчера сообщение об этом было представлено общественности, никакого официального обращения в адрес правительства ФРГ с требованиями (о репарациях) до настоящего момента не поступало", - подчеркнул представитель Германии, отмечая, что для Берлина вопрос о репарациях закрыт, при этом моральная и политическая ответственность остается.

Ранее на сайте KP.RU писали, что 1 сентября лидер правящей партии Польши “Право и справедливость” Ярослав Качиньский во время чтения доклада заявил, что Варшава потребует от Берлина репарации в размере 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов).