Путин обсудил с членами Совбеза России обустройство пунктов пропуска через границу РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Члены Совбеза обсудили вопросы обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через границу России.

«У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

С докладом по теме выступил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, уточняеится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что Путин проведет большое совещание по вопросам миграции в сентябре этого года. В мероприятии примут участие высокопоставленные чиновники, общественники и силовики.