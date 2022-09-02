Граждане Венгрии не поддержали антироссийские санкции

Большая часть населения Венгрии не поддерживает введенные ЕС антироссийские санкции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большая часть населения Венгрии не поддерживает введенные ЕС антироссийские санкции. К такому выводу пришел центр изучения общественных мнений Szаzadvеg по итогам августовского телефонного опроса.

"В целом можно сделать вывод, что подавляющее большинство венгров отвергает запланированные и уже введенные санкции, так как они не приближают начало мирных переговоров, но при этом уже обременяют кошельки европейцев больше, чем Россию, против которой вводятся ограничения", - заключает Szаzadvеg.

Вывод складывается из множества ответов на ряд вопросов, составленных на основе тех или иных выдвинутых запретов.

Так, например, из ответов на вопросы о целесообразности поставок странами ЕС вооружения Украине и запрете на въезд российским туристам в Европу следует, что 81% взрослого населения Венгрии "скорее не согласны" с этими решениями. Те, кто поддерживают инициативы, всего - 16% и 17%, оставшиеся 3% и 2% не дали ответа.

Также большинство противятся запрету на ввоз нефти (78%), подготовке украинских солдат на территории ЕС (77%), запрету на импорт российского газа (75%) и т.д.

Что касается дипломатических решений, венгры также не согласны с принятыми мерами: запрет на въезд в Европу российским политикам не поддерживает 61%, исключение из финансовой системы и кредитования - 60%, выход крупных международных российских компаний - 57%.

Единственное, венгры поддерживают санкции против миллиардеров, олигархов и их имущества - 57% “за” и 37% “против”.