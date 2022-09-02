Россия встревожена вероятностью попадания к экстремистам поставленного Украине американского оружия Фото: REUTERS

Власти России встревожены вероятностью попадания к экстремистам оружия, поставленного Украине Соединенными Штатами, заявил заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это оружие уже начинает расползаться далеко за пределами Украины. Мы встревожены тем, что оно может оказаться в распоряжении экстремистских террористических группировок», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил дипломат, Запад продолжает накачивать киевский режим оружием, пренебрегая при этом своими же обязательствами о недопустимости поставок вооружений в зоны конфликтов.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщал, что оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже продается на «черном рынке».

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал, что поставленные Украине Западом переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и переносные противотанковые комплексы Javelin продаются на «черном рынке».