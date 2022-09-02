Украинский генерал Кривонос заявил о сотнях тысячах погибших военнослужащих ВСУ с начала спецоперации Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли с начала российской военной спецоперации сотни тысяч убитыми, заявил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал Сергей Кривонос.

«Наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали? Почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших? За что они погибли?» – сказал он в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.

Как считает Кривонос, то, что Украина до сих пор не капитулировала, – это заслуга народа страны, который сумел самоорганизоваться и «делал, не ожидая никаких команд».

Напомним, ранее глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины рассказал, что ВСУ при попытке контрнаступления потеряли огромное число раненными. По словам специалиста, он «проводит несколько ночей в своем кабинете, так как более половины его персонала перестали выходить на работу». Врач также признался, что из-за большого количества раненных солдат он находился на грани срыва.