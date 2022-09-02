Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в Токмаке Запорожской области Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Арестованный корректировщик Вооруженных сил Украины совершил самоподрыв в центре города Токмак в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме самого корректировщика никто не пострадал, уточнил Рогов. В настоящее время на месте инцидента работают спецслужбы.

Ранее член главного совета ВГА Запорожья сообщил, что на Центральной улице Токмака произошел взрыв.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области.