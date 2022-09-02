Reuters: Белый дом намерен запросить у Конгресса 11,7 млрд долларов на вооружения для Украины

Белый дом намерен запросить у Конгресса 11,7 млрд долларов на вооружения для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом намерен запросить у Конгресса Соединенных Штатов выделение 11,7 миллиарда долларов на закупку летального вооружения для Украины.

По информации Reuters, средства пойдут на оборонную и экономическую помощь Киеву. Администрация президента США рассчитывает получить их в первом квартале 2023 года.

Помимо этого, Белый дом запросит у Конгресса два миллиарда долларов для мероприятий по снижению цен на топливо и решения проблем на внутреннем энергетическом рынке.

Как писал сайт KP.RU, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что украинская армия постепенно перейдет на вооружение стандартов Североатлантического альянса. Он считает, что для полной интеграции в систему вооружений альянса необходимо по меньшей мере три года. По его словам, в идеале будущее Вооруженные силы Украины ВСУ будут базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем их числе, которые проще поддерживать, а также обслуживать.