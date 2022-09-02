В Siemens считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для приостановки «Северного потока» Фото: REUTERS

В компании Siemens Energy приняли к сведению сообщение о приостановке прокачки газа по газопроводу «Северный поток», однако считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для прекращения эксплуатации.

«Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но она готова к ним. Как производитель турбин, мы можем только заявить, что такое заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. В прошлом возникновение такого рода утечки также не приводили к остановке производства», – рассказали РИА Новости в компании.

Как писал сайт KP.RU, «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины. Как уточнили в «Газпроме», в ходе работ было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав турбинного двигателя. Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины. В связи с этим необходимо приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60, сообщили в компании.