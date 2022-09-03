Запорожская АЭС переведена на питание собственных нужд после обстрела со стороны ВСУ

Запорожская АЭС перешла на питание собственных нужд из-за перебитой в ходе обстрелов со стороны ВСУ линии электропередач. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запорожская АЭС в пятницу 2 сентября после обстрела со стороны украинских войск вынуждена перейти на питание собственных нужд. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

По словам Рогова, зафиксировано три прилёта в 400 метрах восточнее Запорожской АЭС.

«Ещё один прилёт между 2 и 3 энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд», - написал Рогов в Telegram.

Также, по словам представителя администрации, из подконтрольного Киеву района вниз по течению Днепра по направлению к Энергодару движутся быстроходные лодки с вооруженными людьми. Вначале Рогов сообщил о как минимум 15 лодках, позже уточнил, что к Энергодару движутся не менее 20 лодок, в которых находятся люди с оружием.

Тем временем в генштабе ВСУ признали, что вооруженные силы Украины действительно наносили удары по району Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция.

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