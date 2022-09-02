Генштаб ВСУ признал удары по Энергодару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины действительно наносили удары по району Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны РФ заявило, что в 8.00 мск в четверг, 1 сентября, ВСУ начали артиллерийский обстрел места предполагаемой встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе населенного пункта Васильевка и ЗапорожскойАЭС.

По данным российского военного ведомства, ВСУ при помощи диверсионных групп предприняли попытку захвата Запорожской АЭС.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на фоне обстрелов украинских войск сработала аварийная защита Запорожской АЭС, поэтому сейчас отключился пятый энергоблок которой. Он также заявил о повреждении линии резервного питания.