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Политика2 сентября 2022 17:24

Генштаб ВСУ признал удары по Энергодару

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Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генштаб ВСУ признал удары по Энергодару

Генштаб ВСУ признал удары по Энергодару

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины действительно наносили удары по району Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны РФ заявило, что в 8.00 мск в четверг, 1 сентября, ВСУ начали артиллерийский обстрел места предполагаемой встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе населенного пункта Васильевка и ЗапорожскойАЭС.

По данным российского военного ведомства, ВСУ при помощи диверсионных групп предприняли попытку захвата Запорожской АЭС.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на фоне обстрелов украинских войск сработала аварийная защита Запорожской АЭС, поэтому сейчас отключился пятый энергоблок которой. Он также заявил о повреждении линии резервного питания.