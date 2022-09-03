В Запорожской области подняли авиацию из-за плывущих к Энергодару лодок с вооруженными людьми

Из-за плывущих к Энергодару лодок с вооруженными людьми в воздух поднимали вертолеты Ка-52. Фото: Александр КОЦ

В Запорожской области из-за плывущих к Энергодару лодок с вооруженными людьми в воздух поднимали авиацию. Об этом в ночь на 3 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, полученная ранее информация о движении вниз по течению Днепра быстроходных лодок с вооруженными людьми была подтверждена.

«После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного ВСУ района Каневского и Лысогорки вниз по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара была поднята авиация, работали вертолёты Ка-52», - написал Рогов в Telegram.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что вооруженные люди движутся с подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара на лодках.

Напомним, ранее диверсионная группа Зеленского собиралась взорвать Запорожскую АЭС, чтобы замести следы обстрелов и поставил под угрозу работу миссии на Запорожской атомной электростанции.

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