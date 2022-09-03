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Политика3 сентября 2022 4:40

Экс-канцлер Германии Шредер назвал бредом идею Зеленского "отвоевать" Крым

Политик напомнил, что полуостров отошел Украине только благодаря решению Никиты Хрущева
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Герхард Шредер

Герхард Шредер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идея главы Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишена всякого смысла. Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью испанскому изданию ABC.

"Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, — это бред" – подчеркнул Шредер.

Политик напомнил, что полуостров отошел УССР только благодаря решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, которые ошибочно верил, что "СССР проживет столько же, сколько католическая церковь".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами".

"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не потребуется консультироваться с другими странами", - заявил президент Незалежной.