Сенатор Пушков заявил об удивлении Запада неэффективностью санкций против России

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, который заявил журналистам, что Западу удалось "удивить" президента России Владимира Путина санкционным давлением.

"Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014-ом году мечтал Обама", - написал Пушков в своем телеграм-канале в субботу, 3 сентября 2022 года.

В частности, член Совета федерации России обратил внимание, что антироссийские санкции не меньшие трудности их инициаторам, что также стало сюрпризом для западных политиков.

"В западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут ее жертвами", - заключил сенатор.

Как ранее писал сайт KP.RU, Олаф Шольц заявил, что считает санкции со стороны Запада против России эффективными и правильными. При этом он убежден, что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить президента РФ Владимира Путина.

Напомним, американский обозреватель Род Дреер пришел к выводу, что Соединенные Штаты и Европейский союз попались в собственную ловушку, которую они готовили для Владимира Путина.

По его оценке, западным политикам вскоре придется объяснять избирателям, почему они должны замерзать в темноте ради Украины. И едва ли разгневанные европейцы и американцы станут выслушивать от властей обвинения в симпатиях к русским.