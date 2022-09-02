American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина

Владимир Путин Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Европейский союз попались в собственную ловушку, которую они готовили для президента России Владимира Путина. Об этом говорится в публикации The American Conservative.

"Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. И проиграл, - утверждает обозреватель Род Дреер. - Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены".

Журналист обратил внимание, что западным политикам вскоре придется объяснять избирателям, почему они должны замерзать в темноте ради Украины. И едва ли разгневанные европейцы и американцы станут выслушивать от властей обвинения в симпатиях к русским, уверен Дреер.

Как ранее писал сайт KP.RU, аналитик, генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев заявил, что надвигающийся на Европу кризис не имеет аналогов в истории. Возможно, по мощности его можно будет сравнить с Великой депрессией в США, отметил специалист.

Напомним, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев выразил мнение, что назревающие в Европе экономический и энергетический кризисы способны привести к распаду еврозоны, если страны-доноры на фоне внутренних трудностей откажутся поддерживать государства-реципиенты.