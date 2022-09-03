Матвиенко призвала расширять международное сотрудничество по борьбе с терроризмом

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с призывом к расширению взаимодействия стран в сфере борьбы с терроризмом. Об этом говорится в ее обращении по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом в субботу, 3 сентября 2022 года.

"Необходимо расширять международное сотрудничество, обмениваться опытом, поднимать на качественно новый уровень диалог между политическими деятелями, религиозными лидерами, представителями гражданского общества", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, противодействие террористической деятельности является одной из главных задач по обеспечению безопасности государства.

Матвиенко также напомнила, что Россия пережила множество атак террористов, в том числе в Беслане, Буденновске, Волгограде, Грозном, Москве и Санкт-Петербурге. Эти трагедии страна никогда не забудет, заявила спикер верхней палаты российского парламента.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что специальной военной операции на Украине следует присвоить статус контртеррористической, так как Незалежная стала "рассадником международного терроризма".

"Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны", - подчеркнул народный избранник.