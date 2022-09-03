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Политика3 сентября 2022 7:08

Путин не планирует встречу с Орбаном, который посетит прощание с Горбачевым

Премьер Венгрии прилетит в Москву, чтобы попрощаться с единственным президентом СССР
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетит в Москву только для того, чтобы посетить церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 3 сентября 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с Орбаном в этот день, следовательно, его визит в Россию связан только с желанием проститься с ушедшим из жизни советским политиком.

"Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачёвым, - уточнил Песков. - Каких-либо пожеланий о встречах не было".

Напомним, Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года. Он умер на 92-м году жизни в московской Центральной клинической больнице. По данным медиков, в последние месяцы экс-президент Советского Союза долго и тяжело болел.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин не появится на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым из-за плотного графика.