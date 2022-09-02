Песков сообщил, почему Путин не простится с Горбачевым

Михаил Горбачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин не появится на церемонии прощания с единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым из-за плотного графика. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 2 сентября 2022 года.

"Там целый день у него занят, - объяснил пресс-секретарь российского лидера. - Внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к дальневосточному форуму - все-таки ему же там выступать".

Напомним, Михаил Горбачев умер вечером во вторник, 30 августа, в результате продолжительной болезни. Ппрощание с политиком пройдет в Колонном Зале Дома Союзов в субботу, 3 сентября, с 10 до 14 часов. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков заявил, что смерть советского политика Михаила Горбачева является большой утратой для всех. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что последнего президента СССР будут помнить во всем мире.