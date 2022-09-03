12 земель Германии перестали принимать соискателей убежища

В среднем, по оценке МВД ФРГ, ежедневно в страну прибывает почти 900 новых беженцев Фото: REUTERS

Первичное распределение соискателей приостановили в 12 из 16 федеральных земель Германии. Как сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland, ссылаясь на МВД ФРГ, это обусловлено в целом с большим потоком мигрантов, в том числе и из Украины.

"На фоне высокого числа прибывающих 12 земель активировали сейчас запрет на прием в системе первичного распределения [беженцев]", - отметили в ведомстве.

Представитель МВД ФРГ заявил, что основной приток беженцев происходит по балтийскому маршруту.

С началом специальной военной операции на территории Украины в Германию прибыло более 980 тыс. человек. В среднем, по оценке МВД ФРГ, ежедневно в страну прибывает почти 900 новых беженцев.

Ранее сайт KP.RU писал, что прибывающие из Донбасса и Украины беженцы получают статус и деньги. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который оказывает социальную поддержку тем, кто ищет убежища в России, покидая территорию боевых действий.